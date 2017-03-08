İtalya’da Depremzede Çiftçiler Hükümeti Protesto Etti

İtalya’nın orta kesimlerinde meydana gelen depremlerden sonra hükümeti kendilerini yüzüstü bırakmakla suçlayan yüzlerce çiftçi ve hayvan yetiştiricisi Roma’da protesto gösterisi düzenledi.

İtalya’da depremin vurduğu bölgelerde yaşayan yüzlerce çiftçi ve hayvan yetiştiricisi hükümeti protesto etmek için başkent Roma’ya akın etti.

Beraberlerinde getirdikleri hayvanlarla parlamento binasının önünde toplanan göstericiler hükümeti kendilerini yüzüstü bırakmakla suçladı.

“Acil Durumlarla Mücadele Edilmeli”

Euro News’ta yer alan habere göre, Coldiretti isimli çiftçi derneğinin lideri Roberto Moncalvo, şu açıklamalarda bulundu:

“Tüm bu yaşananlar bize bürokrasinin bu süre boyunca yapılmış olabilecekleri dondurduğunu gösteriyor. Bu yüzden son altı boyunca hasar gören çiftliklerdeki 10 binden fazla sığır öldü. Bu bürokrasi kaldırılmalı ve acil durumlarla mücadele edilmeli.”

24 Ağustos’taki Deprem

İtalya’nın orta kesimlerinde geçen yıl 24 Ağustos’ta meydana gelen deprem felâketinde 300 kişi yaşamını yitirmişti. Aynı bölge ekimde ve bu yıl ocakta da depremlerle sarsıldı.

Depremlerin vurduğu kırsal bölgelerde maddî hasarın 2,3 milyar avro olduğu belirtiliyor.