İtalya’da Çocuklarına Aşı Yaptırmayanlara Ceza Geliyor

İtalya’da Bakanlar Kurulu’nun dün onayladığı kararnameyle aralarında çocuk felci, kızamık, difteri, tetanoz, menenjit, kabakulak, su çiçeğinin de bulunduğu 12 aşı mecburi hâle geldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 6 yaştan küçük çocuklarına bu aşıları yaptırmayan ebeveynlere 7 bin 500 avroya kadar para cezası verilecek. Aşısız çocuklar devlete ait anaokullarına kabul edilmeyecek.

Başbakan Paolo Gentiloni, aşılarla ilgili “bilimsel olmayan teorilerin yayılması” nedeniyle bir kararnameyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kızamık Vakaları Üç Kat Arttı

İtalya’da, aralarında muhalefetteki siyasi oluşum 5 Yıldız Hareketi’nin de yer aldığı bazı kesimler aşı karşıtı teorileri yaymakla suçlanıyordu.

Aşı karşıtları, aşıların ilaç şirketleri tarafından çıkar amacıyla kullanılan yararsız ve riskli müdahaleler olduğundan, kızamık aşısının otizme yol açtığına kadar bir dizi iddia öne sürüyordu.

İtalya’da bu teorilerin güç kazanması nedeniyle kızamık aşısı yaptıranların sayısının düştüğü ve bu nedenle son bir yılda kızamık vakalarının 3 katına çıktığı belirtiliyor.

İtalya’da Aşı Yaptıranların Oranı Yüzde 80’in Altında

Dünya Sağlık Örgütü nüfusun en az yüzde 95’inin kızamık aşısı yaptırması gerektiğini belirtirken İtalya’da bu oran yüzde 80’in altına inmiş durumda.

Örgüt ayrıca, geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir açıklamada, kızamık hastalığının Avrupa’da yayıldığı uyarısında bulunmuş ve hastalığın en çok görüldüğü ülkelerin İtalya ve Romanya olduğunu duyurmuştu.