İtalya’da Çığ Düştü: Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti
İtalya’nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felâketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort’a dün akşam saatlerinde hava koşulları ve sismik hareketlerin tetiklemesi sonucu çığ düştü.
İtalyan basını, çığ düşen bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberinde, bölgede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve otelden kimsenin ekiplerin çağrısına yanıt vermediğini yazdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin net sayı vermezken, “Otelde konaklayan 20 ve çalışan 10 olmak üzere 30 kişi olduğunu biliyoruz. Ekiplerimiz, güç koşullara rağmen çalışmalarını yürütüyor. Medyadan, hem ekiplerimize hem de oteldekilerin ailelerine saygılı olmasını bekliyoruz.” dedi.
Curcio, bölgedeki çığ felâketini haber veren iki kişinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.
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