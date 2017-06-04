İtalya’da Bomba Paniği: 200 Yaralı

Real Madrid'in 4-1 kazandığı karşılaşmayı İtalya'nın Torino kentindeki San Carlo Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip eden binlerce siyah-beyazlı taraftarın, patlatılan havai fişek ve maytaplar nedeniyle bomba paniği yaşadığı, bu sırada çıkan izdihamda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, yaralı sayısının yaklaşık 200 olduğu bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarının, birçok kişinin yerdeki kırık şişelerin üzerine düşerek yaralandıklarını söyledikleri ifade edildi.

AA