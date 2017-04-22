İtalya’da Bir Mahkeme: Cep Telefonu Kansere Yol Açtı

İtalya’da bir mahkemenin aldığı karar, cep telefonlarının insan sağlığına yönelik zararına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

İtalya’da bir mahkeme, Telekom İtalya’da çalışan Roberto Romeo’nun beynindeki tümör ile işi gereği çok sık telefon kullanması arasında bir bağ olduğuna hükmetti.

“Çalışanların Bilgilendirilmesi Gerekiyor”

İşi gereği 15 yıldır günde en az 3 saat telefonda konuştuğu için sağlığını kaybettiğini savunan Romeo, cep telefonu kullanımıyla ilgili çalışanların bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Romeo, “Bize hiçbir ikazda bulunulmadı. Kimse telefonu uzak tutun, konuşmalarınızı kısa kesini ya da kulaklık kullanın demedi. Bu tür uyarılarda bulunulmadı.” diye konuştu.

Devletten Aylık 500 Avro Alacak

Davayı kazanan Romeo’ya, tazminat olarak aylık 500 avro devlet yardımı ödenecek. Karara itiraz yolu açık. Mahkemenin hükmü, cep telefonu ile sağlık hususunda dünya çapında bir ilk.

Sağlık uzmanlarına göreyse cep telefonlarının kansere yol açtığına yönelik bilimsel bir kanıt henüz yok.

“Doğrudan Bir Bağ Olduğu Henüz Kanıtlanmadı”

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Alessandro Polichetti, konuyla ilgili yorumunda şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar sonucunda cep telefonları kanserojendir diye bir sonuca ulaştığımızı söyleyemeyiz. Cep telefonu kullanımıyla beyin veya başka yerlerde oluşan tümörler arasında doğrudan bir bağ olduğu henüz kanıtlanmadı.”

“Yerinde Bir Karar”

Romeo’nun avukatı Stefano Berton ise bilimsel araştırmaların telekomünikasyon sektörü tarafından finanse edildiğini, dolayısıyla da mahkemenin bu araştırmaları delil olarak kabul etmemesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Kaynak: Euro News