İtalya, Kurtarma Gemilerini Geri Çevirmekte Haklı mı?

İtalya, Avrupa Birliği’nin (AB) geri kalanı mülteci yükünün bir kısmını üstlenmediği takdirde, bunun sonuçları olacağı tehdidinde bulundu.

Roma hükümeti çarşamba günü, yardım kuruluşları tarafından açık denizden kurtarılan mülteci teknelerinin limanlara kabul edilmeyebileceğini açıkladı.

Vicdansız Tehditler

Avrupa basınından yorumlar sunan Eurotopics’e göre, Roma yönetiminin planları İtalya merkezli Avvenire gazetesinin dehşete düşmesine neden olmuş:

“İtalya hükümeti yapamayacağı ve yapma hakkı bulunmayan bir şeyle tehdit edemez, etmemelidir. İtalya’nın yalnızca doğal hukuk tarafından değil, uluslararası normlar tarafından da belirlenmiş kuralları saf dışı bırakması ve böylece kurallara karşı gelmesi düşünülemez. ... Daha da ileri gidip, dalgalardan kurtarılmış savunmasız insanlarla dolu tekneleri limanlarında ya da kıyılarında durdurması, hiç mi hiç düşünülemez. Aksi takdirde İtalya bütün dünyanın gözü önünde sonucu belirsiz bir insanlık dramına neden olacaktır. Bu hem mültecileri ikinci kez mağdur edecek, hem de siyasi ve insani açıdan buna neden olanlara ikinci bir sorumluluk yükleyecektir.”