İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na Çağırıldı

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Görüşmede, PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlık iletildi.

AA’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsviçre’nin başkenti Bern’de PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterildiği pankartın açılmasına ilişkin, dün Ankara dışında olan İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner’in bakanlığa davet edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener’in saat 15.00’te görüştüğü Haffner’e, duyulan rahatsızlığı bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.

Kaynaklar, Haffner’e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, dün İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner’in şehir dışında olması nedeniyle İsviçre Elçi Müsteşarı’nı çağırarak Türkiye’nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti. Bakanlığa saat 19.00’da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern’de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirilmişti.