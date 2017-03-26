İsviçre'den Erdoğan'ı Hedef Gösteren Pankarta Soruşturma

İsviçre'nin Bern-Mitteland bölge savcılığı, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankarta ilişkin soruşturma başlattı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart hakkında soruşturma başlatıldı.

İsviçre resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin soruşturma açtı.

Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma açılmasına rağmen skandal pankartla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama işleminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Türkiye suçluların hakettiği cezayı almasını talep etmişti

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.

Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.

Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.

AA