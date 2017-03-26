İsviçre'den Erdoğan'ı Hedef Gösteren Pankarta Soruşturma
İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart hakkında soruşturma başlatıldı.
İsviçre resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin soruşturma açtı.
Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.
Soruşturma açılmasına rağmen skandal pankartla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama işleminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.
Türkiye suçluların hakettiği cezayı almasını talep etmişti
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.
Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.
Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Referandum Gerçekte Anayasa Değişikliği İçin Değil!
- “Olağanüstü Hal Koşulları Cinayete Gerekçe Olamaz!”
- Siyonist İsrail'in 'Ezan Yasağı' İstanbul ve Ankara'da Protesto Edildi
- 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!
- “Çağdaş İslam Düşüncesini Yeniden Düşünmek”
- Türkiye Sorunlarını Almanya'ya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi
- Diyarbakır'daki Nevruz Olayında 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
- Üniversite Tercihlerinde En Çok Hangi Bölümlere Rağbet Var?
- Hama’da Karşı Saldırıya Geçen Esed Güçleri Püskürtüldü!
- Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Kulüp Üyelikleri Düşürüldü
- İstanbul Ensarları, Alemi İslam Sohbetlerine Konuk Oldu
- 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP'ye 'Arapça Tekbir' Raporu: İmam Bilmeden Tekbir Getirmiş
- İstanbul Ensarları, Alemi İslam Sohbetlerine Konuk Oldu
- Diyarbakır'daki Nevruz Olayında 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
- Hükümetten Galatasaray'a 'Hakan Şükür ve Arif Erdem' Tepkisi
- “Musul’daki Saldırılarda 263 Sivil Hayatını Kaybetti”
- Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Kulüp Üyelikleri Düşürüldü
- ABD, Türkiye'ye Vermediği Silahları PYD/YPG’ye Verdi
- “AB Müzakereleri İçin Referanduma Gidebiliriz”
- Galatasaray Kulübü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in İhracını Reddetti
- Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim