İsviçre'den Erdoğan'ı Hedef Gösteren Pankarta Soruşturma

»Ana Sayfa»Dünya
26.03.2017 23:28
İsviçre'den Erdoğan'ı Hedef Gösteren Pankarta Soruşturma
İsviçre'nin Bern-Mitteland bölge savcılığı, PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankarta ilişkin soruşturma başlattı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart hakkında soruşturma başlatıldı.

İsviçre resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin soruşturma açtı.

Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma açılmasına rağmen skandal pankartla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama işleminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Türkiye suçluların hakettiği cezayı almasını talep etmişti

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.

Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.

Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye Sorunlarını Almanya'ya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi26 Mart 2017 Pazar 02:04
  • ABD’ye Vize Başvurusu Yapana Sosyal Medya İncelemesi25 Mart 2017 Cumartesi 22:57
  • ENKS: 'Almanya'da PYD de Terör Listesine Alınmalı'25 Mart 2017 Cumartesi 22:46
  • 'Frankfurt'a da İstanbul'a da Aynı Güvenlik Tedbirini Uygulayacaksın'25 Mart 2017 Cumartesi 21:16
  • PKK’lılar İsviçre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hedef Gösterdi!25 Mart 2017 Cumartesi 19:31
  • Wikileaks, CIA’in iPhone’lara Sızdığını İddia Etti25 Mart 2017 Cumartesi 15:43
  • Almanya'dan Sonra İngiltere’den de Benzer FETÖ Açıklaması25 Mart 2017 Cumartesi 15:32
  • Diyalizde Okuma Yazma Öğrendiler25 Mart 2017 Cumartesi 12:56
  • Siirt’te AK Parti’li Kadınlara Taşlı ve Köpekli Saldırı!25 Mart 2017 Cumartesi 11:54
  • Papa Francesco: Avrupa Birliği Kendisini Sorgulamalı25 Mart 2017 Cumartesi 11:33
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim