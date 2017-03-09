İsviçre'den Çavuşoğlu'nun Ziyaretine İlişkin Açıklama

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09.03.2017 22:32
İsviçre'den Çavuşoğlu'nun Ziyaretine İlişkin Açıklama
İsviçre Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye'nin Dışişleri Bakanının Zürih'e ziyareti şu anda herhangi bir iç tehdit unsuru oluşturmamakta. Bu nedenle de bu ziyaretin yasaklanması için herhangi bir neden yoktur." açıklaması yapıldı.

 İsviçre'den, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek pazar günü gerçekleştireceği Zürih programının yasaklanmasını gerektirecek herhangi bir neden olmadığı açıklandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Zürih ziyareti hakkında "Hiçbir olağan dışı tehdit, ifade özgürlüğünü kısıtlamayı haklı gösteremez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin Dışişleri Bakanının Zürih'e ziyareti şu anda herhangi bir iç tehdit unsuru oluşturmamakta. Bu nedenle de bu ziyaretin yasaklanması için herhangi bir neden yoktur." ifadeleri yer aldı.

Zürih güvenlik dairesi, Çavuşoğlu'nun 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Zürih programının güvenlik gerekçeleriyle iptali için Federal Konseye başvuruda bulunmuştu.

AA

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