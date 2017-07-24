İsviçre’de Saldırı: En Az Beş Yaralı

İsviçre’nin Schaffhausen kentinde kim olduğu henüz bilinmeyen bir erkek tarafından saldırı düzenlendi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, İsviçre polisi, ikisi ağır en az beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekipler, kentin eski şehir bölümündeki giriş çıkışları kapattı. Yerel polis sözcüsü Cindy Beer, kurtarma helikopterlerinin de havalandığını söyledi.

İsviçre medyası, saldırıyı düzenleyen kişinin tek başına olduğunu söyledi.