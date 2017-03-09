İsviçre’de Burka Yasağı Reddedildi
İsviçre Senatosu, ülke genelinde burka yasağı uygulanmasına yönelik yasa teklifini reddetti.
İsviçre Parlamento Servisi Sözcüsü Karin Burkhalter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde burka yasağı uygulanmasına yönelik teklif, 46 üyesi bulunan senatoda 26’ya karşı 9 oyla reddedildi.” dedi.
Sözcü Burkhalter, 2,5 yıl içinde ülke genelinde yapılması beklenen referandum ile burka yasağının tekrar gündeme gelebileceğinin altını çizdi.
Burka yasağının ülke genelinde referandumla oylanabilmesi için Eylül 2017’ye kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.
İsviçre’nin İtalyanca konuşulan güney bölgesindeki Ticino’da, yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa, geçen yıl yürürlüğe girmişti. Söz konusu uygulamanın ardından burkanın ülke genelinde yasaklanması gündeme gelmişti.
Etiketler: isviçre, burka yasağı
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