İsviçre’de Burka Yasağı İçin Referandum Yapılabilir!

İsviçre’de Egerkingen adlı komite, burka gibi yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin ülke genelinde yasaklanması için 100 binden fazla imza topladı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz çarşamba günü İsviçre Halk Partisi’ne mensup (SVP) milletvekili Walter Wobmann önderliğindeki komite planladıkları tarihten iki gün önce 100 bin imzaya ulaştıklarını kaydetti.

Bundan sadece bir hafta önce komite internet sitesinden 82 bin imza topladığını duyurmuştu.

Mart 2016’da başlayan kampanya yaklaşık 1,5 sene içerisinde 100 bin imzayı geçti.

Federal hükümete sunulan oylar eğer kabul edilirse, 2020 yılında yeni bir referandum yapılması planlanıyor.