İsveç'te Sığınmacıların Kaldığı Yurt Yandı

İsveç'in güneyinde bulunan Gevle kenti yakınlarındaki Söderhamn yerleşim biriminde 70 sığınmacının kaldığı yurt, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İsveç devlet televizyonu SVT'de yer alan habere göre, Bölge Emniyet Müdürlüğü Polis Şefi Mikael Lindgren, sabaha karşı başlayan yangına itfaiye araçları ile hemen müdahale edildiğini belirterek, çatısının ahşap olması nedeniyle binada büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Yurdun kısa sürede tahliye edilmesiyle yangında ölen ya da yaralananın olmadığını kaydeden Lindgren, yurdun kundaklandığına dair şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını anlattı.