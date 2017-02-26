İsveç'te Sığınmacıların Kaldığı Bina Kundaklandı

İsveç'te sığınmacıların kaldığı binada kundaklama nedeniyle yangın çıktı.

İsveç'in Batı Götaland bölgesinde bulunan Vanersborg ilçesinde sığınmacıların kaldığı binada yangın çıktı.

Vanersborg polis sözcüsü Tommy Nyman, sığınmacıların kaldığı Restad Gard isimli tarihi binada yangın çıktığını ve binada bulunan 20 kişinin yaralandığını belirtti. Pencereden atlayan iki kişinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen Nyman, diğerlerinin dumandan etkilendiğini ifade etti.

Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı yönünde bulgular bulunduğuna dikkat çeken Nyman, teknik incelemenin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, İsveç'te 2016 yılında sığınmacıların barındırıldığı ya da sığınmacıların barınmasına tesis edilmek üzere planlanmış 112 yerleşkede yangın çıktığı, bunların 92'sinin kundaklama sonucu meydana geldiği açıklandı.