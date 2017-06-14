İsveç’te Sığınmacılara Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı!

Aftonbladet gazetesinin, soruşturmayı yöneten savcı Sandra Persson’a dayandırarak verdiği habere göre, 22 yaşındaki zanlı, pazar günü Malmö kentinde Göçmenler Ofisi’nin önünde sığınmacı yasalarını protesto eden yaklaşık 20 Iraklının arasına aracıyla daldı.

Persson, daha sonra yanında getirdiği göz yaşartıcı spreyi sığınmacılara sıkmaya çalışan zanlının düzenlediği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Gözaltına alınan ve üstünde bıçak bulunan zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Mahkeme, suçunu itiraf etmesine rağmen zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemenin kararı, İsveç kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kaynak: AA