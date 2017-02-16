İsveç'te Sığınmacı Çocukların Toplu İntihar Çağrısı
İsveç Göçmen Dairesi’nin cuma günü ‘ebeveynleri olmayan mülteci çocukları sınır dışı edeceği’ söylentileri üzerine, İsveç’e yalnız gelen 18 yaş altı sığınmacı çocuklar, kapalı Facebook gruplarında sınır dışı edilmeye karşı ‘toplu intihar’ çağrıları yaptı.
İsveç Çocuk Ombudsmanı, toplu intihar çağrılarının kendilerine ulaşması üzerine İsveçli resmi kurumları yarın acil kriz toplantısına çağırdı.
Çocuk Ombudsman’ının kriz toplantısına çağırdığı kurumlar arasında İsveç Göçmen Dairesi, Sağlık ve Koruma Ajansı ile Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumu bulunuyor.
Çocuk Ombudsmanı Basın Sözcüsü Hans Reuterskiöld yaptığı açıklamada ‘‘‘Artık Dayanamıyoruz’ isimli yardım ağından sığınmacı genç insanların kapalı sosyal medya platformlarında, toplu intihar etmeyi planladıklarını bize ulaştırması üzerine bu toplantıyı düzenliyoruz. Biz de son bir yıl içinde kendilerine zarar verme eğiliminde olan, intihar etmeyi düşünen 600’ün üzerinde sığınmacı çocukla karşılaştığımız için, bu olayı çok ciddi olarak değerlendiriyoruz’’ dedi.
Göç Araştırmaları Vakfı'nda yer alan habere göre geçen yıl çıkarılan, aile birleşmelerini geçici olarak kısıtlayan yasa ve İsveç Göçmen Dairesi’nin sığınmacı çocuklarda yaş tespiti çalışmalarını yoğunlaştırması ile sığınmacı çocuklar arasında artan intihar ve intihar girişimleri arasında doğrudan bağlantı olduğunu belirten İsveç Sığınmacı Çocuklar Federasyonu, intihar ve intihar girişimleri konusunda hiçbir yetkili kurumun istatistik tutmadığına dikkat çekti.
İsveç Çocuk Ombudsmanı Basın Sözcüsü Hans Reuterskiöld de farklı kaynaklardan intihar ve intihar girişimi olaylarının doğrulandığını belirterek, ‘toplantıda toplu istatistik olmamasını da’ tartışacaklarını belirtti.
Hafta içinde ‘Afgan çocukları Afganistan’a geri götürmek üzere bir uçak kiralandığı’ söylentisinin yayılmasından sonra sığınmacı çocuklar arasında geri gönderilme endişesi artarken, İsveç Göçmen Dairesi bu bilgilerin yanlış olduğunu açıklamıştı.
2015 yılında 23 bin 480, 2016 yılında 2 bin 199 yalnız ve 18 yaş altı çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç’te, tek başına iltica eden çocukların çoğunluğunu Afganlar oluşturuyor. Afgan çocuk sığınmacıları sırasıyla Somali, Suriye, Fas ve Etiyopyalı sığınmacı çocuklar takip ediyor.
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