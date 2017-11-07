İsveç'te PKK’nın Televizyon Kanalına Polis Baskını

İsveç'in Dagens Nyheter (DN) Gazetesinin haberine göre, başkent Stockholm'de Kürtçe yayın yapan Aryen TV stüdyolarına düzenlenen baskında, "evrakta sahtecilik ve kara para aklamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Daha önce Newroz TV ismiyle yayın yapan kanalın isminin Aryen TV olarak değiştirildiğine dikkati çekilen haberde, polislerin baskın sırasında yayını durduğu ve içeride arama yaptığı bildirildi.

Stockholm Mali Şube Sözcüsü Niklas Ahlgren baskını doğrularken baskının Vergi Dairesi'nin uyarısıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl ekimde, Avrupa'da PKK'nın propagandasını yapan Newroz TV kanalının yayını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) gelen talep üzerine Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesilmişti.

AA