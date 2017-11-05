İsveç’te Müslümanlara Hakaret Eden Kadına Ceza!
İsveç’in Linköping kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara hakaret suçundan 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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AA’nın İsveç’in resmi haber ajansı TT’ye dayandırdığı haberinde, İsveç’in Linköping kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Müslümanlar iğrenç insanlar” ifadesini kullandığı belirtildi.
Paylaşımı nedeniyle hakkında “nefret suçu” işlediği gerekçesiyle dava açılan ve Linköping Mahkemesi’nde yargılanan kadının suçlu bulunduğu belirtilen haberde, mahkemenin kadına verdiği 60 günlük hapis cezasını yaklaşık 360 avro para cezasına çevirdiği bildirildi.
Etiketler : isveç, hakaret, nefret suçu, hukuk, sosyal medya
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