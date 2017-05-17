İsveç’te Mülteci Yurdu Yandı!

İsveç’in güneyinde bulunan Vexjö kentinde 200 kişinin kaldığı mülteci yurdunda yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye Şefi Joakim Karlsson, gece başlayan yangına 3 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini, ahşap yapıların tamamen kül olduğunu fakat yurdun zamanında boşaltılması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yurdun kundaklandığına dair şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: TT, AA