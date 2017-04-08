İsveç’te Kamyonlu Saldırıyla İlgili Bir Kişi Tutuklandı

»Ana Sayfa»Dünya
08.04.2017 14:18
İsveç’te Kamyonlu Saldırıyla İlgili Bir Kişi Tutuklandı
İsveç’in başkenti Stockholm’de dün meydana gelen ve 4 kişinin ölmesine ve 15 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonlu saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Stockholm’de dün 4 kişinin ölmesine ve 15 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan 39 yaşında bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilerin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, başka gözaltıların da olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT, kamyonun kasasında bir çanta dolusu patlayıcı madde bulunduğunu belirtirken, tutuklanan kişinin inşaat işçisi olarak İsveç’te çalışan Özbek uyruklu biri olduğunu iddia etti.

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