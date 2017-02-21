İsveç’te İslâm Kültür Derneği Kundaklandı!

İsveç’in Göteborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir İslâm kültür derneği kundaklandı.

İsveç’te yerel polis, Kungalv İslâm Kültür Derneği’nin yerel saatle gece 02.00 civarında kundaklandığını, çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü ancak binada büyük çapta maddî hasar meydana geldiğini açıkladı.

Dernek binasını daha önce Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) lokal olarak kullandığı belirtildi.

UETD Göteborg Şubesi Başkanı Harun Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın 2 ay öncesine kadar kendileri tarafından kullanıldığını, daha sonra binayı derneğe devrettiklerini bildirdi.

Uzel, “Bize gelen tehditler ve lokale yapılan fizikî saldırılardan sonra biz lokali Kungalv İslâm Kültür Derneği’ne bırakarak başka yere taşındık. Fakat birileri hâlâ lokali bizde sanarak saldırılarına devam ediyor.” dedi.