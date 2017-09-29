İsveç’te Cami Kundaklamasıyla İlgili Bir Tutuklama!

İsveç’te Örebro Kültür Merkezi’ne ait camiyi kundaklayarak büyük zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin hâkim karşısına çıkarıldığı bildirildi.

AA’nın İsveç devlet televizyonu SVT’ye dayandırdığı haberine göre, Örebro Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarılan zanlı, “kundaklama ve nefret suçu işlediği” gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise El Salvador uyruklu şüphelinin 1997 doğumlu olduğu kaydedildi.

Ne Olmuştu?

Ülkenin Örebro kentindeki söz konusu cami birkaç gün önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmıştı.

Örebro İtfaiye Şefi Ulf Jacobsen, yangını söndürmek için yerel saatle 02.00’de müdahalede bulunduklarını ancak caminin tamamen kullanılamaz hâle geldiğini açıklamıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Jacobsen, toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiğini aktarmıştı.

Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izlerken, caminin imamı çalışmalar sırasında gözyaşlarına hâkim olamamıştı.

Camide Aynı Anda 250 Kişi İbadet Edebiliyordu

Vivalla Mahallesi’nde 2007’de inşa edilen camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyordu. Kentte yaşayan 25 farklı ülkeden Müslümanlar camiye ibadete geliyordu.

Polis olaydan sonra bölgeden kaçarak uzaklaşmaya çalışan bir şüpheliyi gözaltına almış, zanlının ilk sorgusunun ardından kundaklamanın politik nedenlerle yapılmadığı iddia edilmişti.

Medya ise şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunduğunu öne sürmüştü.