İsveç’te Bomba Yüklü Araç Ele Geçirildi!
İsveç’in güneyindeki Skone bölgesinde trafik kontrolleri sırasında bomba yüklü araç ele geçirildi.
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İsveç’in güneyinde yer alan Skone bölgesindeki polis yetkilileri, bomba yüklü aracın Malmö ve Lund kentleri arasında bulunan Lomba yerleşim birimindeki trafik kontrolleri sırasında ele geçirildiğini açıkladı.
AA’nın aktardığına göre, İsveç Ulaştırma Kurumu Sözcüsü Katarina Wolffram da E6 otoyolununun trafiğe kapatıldığını, bomba imha uzmanlarının araçtaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Wolffram, araç sahibinin ise gözaltına alındığını söyledi.
Etiketler : isveç
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