İsveç'te Bir Kamyon Mağazaya Daldı: 3 Ölü

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07.04.2017 16:49
İsveç'te Bir Kamyon Mağazaya Daldı: 3 Ölü
İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsveç radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç yayın kuruluşu SVT de bölgeden silah sesleri geldiğini duyurdu.  

Polis, kent merkezinde Drottninggatan caddesinde bir aracın bazı kişileri yaraladığına dair ihbar aldıklarını açıkladı.

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