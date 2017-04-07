İsveç'te Bir Kamyon Mağazaya Daldı: 3 Ölü
İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsveç radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç yayın kuruluşu SVT de bölgeden silah sesleri geldiğini duyurdu.
Polis, kent merkezinde Drottninggatan caddesinde bir aracın bazı kişileri yaraladığına dair ihbar aldıklarını açıkladı.
Etiketler: isveç
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