İsveç, Zorunlu Askerliği Geri Getiriyor!

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02.03.2017 16:56
İsveç, Zorunlu Askerliği Geri Getiriyor!
İsveç hükümeti 2010 yılında kaldırılan zorunlu askerlik uygulamasını kadınlarda da geçerli olmak üzere yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı.

İsveç hükûmeti 2010 yılında kaldırılan zorunlu askerlik uygulamasını kadınlarda da geçerli olmak üzere yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı.

İsveç hükûmeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2018’den itibaren zorunlu askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe gireceği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, zorunlu askerliğin 1999 sonrasında doğan kadın ve erkekler için geçerli olacağı kaydedildi.

Buna göre,1999 yılında doğmuş 13 bin kadar genç arasından 4 bin kişi seçilerek, psikolojik ve fiziksel testlerden geçirilecek ve orduya alınacak.

İsveç’te sâdece erkekler için geçerli olan zorunlu askerlik 2010 yılında kaldırılmıştı.

İsveç devlet televizyonu SVT, kararın alınmasında Rusya ile NATO arasındaki gerginliğin önemli rol oynadığını duyurdu.

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