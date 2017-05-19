İsveç Yargısından Wikileaks'in Kurucusu İçin Karar
İsveç Başsavcısının WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki cinsel istismar suçlamasını düşürdüğü bildirildi.
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İsveç Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın yargılandığı cinsel istismar davasının düşürüldüğünü açıkladı.
Assange, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 5 yıldır siyasi sığınma aldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinden dışarı çıkamıyordu.
İsveç Başsavcısının WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki cinsel istismar suçlamasını düşürdüğü belirtildi.
Etiketler : WikiLeaks, Julian Assange
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