İsveç: Türkiyeli Politikacılara Kapımız Açık

»Ana Sayfa»Dünya
12.03.2017 19:32
İsveç: Türkiyeli Politikacılara Kapımız Açık
Almanya ve hemen ardından Hollanda’nın Türkiyeli siyâsetçilere yönelik muamelelerinin ardından İsveç’ten farklı bir açıklama geldi. İsveç hükümeti tarafından, “Türkiye’den gelen politikacılara kapımız açıktır.” vurgusu yapıldı.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik muamelesi Avrupa ülkelerini harekete geçirdi.

Türkiye ile ilişkilerinin zedelenmemesini isteyen İsveç hükümeti, “Türkiye’den gelen politikacılara kapımız açıktır, istedikleri yerde konuşma yapabilirler.” açıklamasında bulundu.

“İsveçliler Demokrasiye Uygun Olmadığını Söylüyor”

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, UETD İsveç Başkanı Özer Eken, “İsveç hükümeti, İsveç polisi son iki gündür programların yapılmasına yardımcı oldular.Bize her konuda destek oluyorlar. Mehdi Eker’in programını yapacağı ilk salon iptal edildi. Salon sahibi 1 saatte 100’den fazla tehdit telefonu aldığı için iptal edildi.

İsveç hükümetinin açıklamaları oldu. İsveç hükümeti, ‘Türkiye’den gelen politikacılara kapımız açıktır, istedikleri yerde konuşma yapabilirler.’ değerlendirmesinde bulundu.

İsveçliler, Hollanda’nın yaptığının demokrasiye uygun olmadığını ifade ediyor. Kendileri de Hollanda’nın yaptığı hataya düşerlerse Türkiye ile ilişkilerin zedeleneceğini düşünerek daha önce yaptıkları yanlışları düzeltmeye çalışıyorlar.” dedi.

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