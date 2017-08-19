İsveç, 106 Yaşındaki Göçmeni Sınır Dışı Etme Kararı Aldı!

İsveç Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı göçmeni olduğu sanılan 106 yaşındaki Afganistanlı Bibikhal Uzbek’in iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi.

AA’nın İsveç devlet radyosu SR’ye dayandırdığı haberine göre, Göçmenlik Bürosu, Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı kadının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi.

Uzbek’in sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunuyor.

Geçen sene 105 yaşındayken Afganistan’dan göç eden Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan’a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek’in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Yaşlı kadın, Hırvatistan’dan sonra İsveç’e giderek iltica talebinde bulunmuştu.