İstiklal Mahkemeleri Tutanaklarında 6. Cilt Tamamlanıyor
TBMM, Şark İstiklal Mahkemeleri tutanaklarının basımını gelecek ay tamamlayacak.
Şark İstiklal Mahkemeleri, TBMM bünyesinde İstiklal Mahkemelerinin tutanaklarının basılması projesinde, çalışmaları tamamlanıp basılan 6. cilt olacak. İstiklal Mahkemeleri tutanakları, Meclisin prestij kitabı ve tarihi gerçekleri aydınlatmak adına önemli bir içeriğe sahip.
Proje kapsamında mahkemelere ait evrakın tasnif, elektronik ortama aktarma ve indeks işlemleri yapılıyor. İşlemleri tamamlanan mahkeme evrakıyla ilgili olarak, TBMM Başkanlığından alınan olur gereği, söz konusu evrakın elektronik ortamda hizmete açılması ve yayına uygun olup olmadığı konusunda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan uzman görüşü alınıyor.
Ayrıca dijital ortam içerisinde, mahkeme adı, karar, esas, konu, maznun adı, baba adı, lakabı, memleketi, mesleği, nev-i cürm karar, karar tarihi gibi alanlarda arama yapılabiliyor ve belgelere ulaşılabiliyor.
18 Eylül 1920 ile 7 Mart 1927 arasında faaliyet gösteren Ankara 1, Eskişehir, Kastamonu, Konya, Isparta, Pozantı, Yozgat, Amasya, Elcezire, İstanbul, Şark ve Ankara 2 İstiklal Mahkemelerinin tutanaklarının basılması çalışmasında şimdiye kadar 5 cilt yayımlandı. Buna göre, birinci ciltte İstiklal Mahkemeleri'nin Kanun, Gerekçe ve Genel Kurul Tutanakları, ikinci ciltte beş ayrı cilt olmak üzere, Kararlar ve Mahkeme Zabıtları, üçüncü ciltte Elcezire İstiklal Mahkemesi, dördüncü ciltte Eskişehir İstiklal Mahkemesi Kararlar ve Mahkeme Zabıtları, beşinci ciltte ise Isparta İstiklal Mahkemelerinin evrakları bulunuyor.
Bu arada TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, TBMM Basımevini ziyaret ederek Şark İstiklal Mahkemeleri'nin basım işlerini kontrol etti.
Kücet, yaklaşık on gündür devam eden ve gelecek ay tamamlanacak Şark İstiklal Mahkemeleri basımı ile ilgili, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin'den bilgi aldı.
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