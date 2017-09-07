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İstihbarat Üssüne Sızan Tahrir-i Şam 14 Esed Askerini Öldürdü

İstihbarat Üssüne Sızan Tahrir-i Şam 14 Esed Askerini Öldürdü

Tahrir-i Şam batı Halep’te rejimin hava istihbarat üssüne saldırarak en az 14 katil Esed askerini öldürdü.

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HAKSÖZ-HABER

Tahrir-i Şam batı Halep’te rejimin hava istihbarat üssüne sızma yaparak en az 14 Esed askerini öldürdü. Feylek-i Rahman hareketi de Cobar’da 10 Esed askerini öldürdüğünü ve bir T-72 model tankı patlattığını açıkladı.

Gündemin İdlib’e kilitlendiği şu günlerde Feylek-i Rahman, HTŞ, Ceyşul İzze, Güney Cephesi ve Lazkiye kırsalında Ahrar-ı Şam yer yer rejim güçlerine yönelik operasyonlar yapıyor.

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