İstifa Eden CHP'li Pavey'in Milletvekilliği Düştü

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.

Genel Kurulda, Pavey'in istifa yazısı okundu.

Yazının okunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Pavey gibi değerli bir milletvekilinin önemli sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, etik bir davranışla istifa etme talebini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu söyledi.

Daha sonra milletvekillerinin oyuna sunulan Şafak Pavey'in istifası Genel Kurul'da kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü.

CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 131'e indi.