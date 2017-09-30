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İşte Astana'nın Başarısı: İdlib'e Düzenlenen Hava Saldırısında Onlarca Suriyeli Öldü

İşte Astana'nın Başarısı: İdlib'e Düzenlenen Hava Saldırısında Onlarca Suriyeli Öldü

Astana anlaşması ile çatışmazlık bölgesi ilan edilen ​​​​​​​İdlib’e düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. Astana sonrası İdlib çatışmazlık bölgesinden çok katliam bölgesi haline geldi...

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Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana anlaşması ile çatışmazlık bölgesi ilan ettiği Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen Rus ve Esed güçlerinin hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. Astana’da imzalanan anlaşmadan sonra İdlib’e düzenlenen saldırılarda büyük bir artış gözükürken. Saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda, hastaneler ve okulların özellikle hedef seçildiği görülüyor.

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