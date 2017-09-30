İşte Astana'nın Başarısı: İdlib'e Düzenlenen Hava Saldırısında Onlarca Suriyeli Öldü
Astana anlaşması ile çatışmazlık bölgesi ilan edilen İdlib’e düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. Astana sonrası İdlib çatışmazlık bölgesinden çok katliam bölgesi haline geldi...
Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana anlaşması ile çatışmazlık bölgesi ilan ettiği Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen Rus ve Esed güçlerinin hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. Astana’da imzalanan anlaşmadan sonra İdlib’e düzenlenen saldırılarda büyük bir artış gözükürken. Saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda, hastaneler ve okulların özellikle hedef seçildiği görülüyor.
*— Medeni Beyaztaş (@medenib) 29 Eylül 2017
Hava sahasını Rus uçaklarına
açarak bu katliamlara yol veren
münafıklar utansın..!
*#idlib #syria #kardeşlikpic.twitter.com/jOnQhyaEs8
A child and his mother taken out from under the rubble after russian airstrikes targeted residential areas in #Armnaz,#idlib@SyriaCivilDefe pic.twitter.com/9AiQ1yuYL2— ahmad awad (@a7medalawad) 29 Eylül 2017
#Idlib: Heavy #Russia|n airstrikes on #Idlib Province today. Several civilians were killed since the morning. pic.twitter.com/XA9SFgl2AQ— WorldOnAlert (@worldonalert) 29 Eylül 2017
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