İşte Astana'nın Başarısı: İdlib'e Düzenlenen Hava Saldırısında Onlarca Suriyeli Öldü

Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana anlaşması ile çatışmazlık bölgesi ilan ettiği Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen Rus ve Esed güçlerinin hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. Astana’da imzalanan anlaşmadan sonra İdlib’e düzenlenen saldırılarda büyük bir artış gözükürken. Saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda, hastaneler ve okulların özellikle hedef seçildiği görülüyor.

A child and his mother taken out from under the rubble after russian airstrikes targeted residential areas in #Armnaz,#idlib@SyriaCivilDefe pic.twitter.com/9AiQ1yuYL2 — ahmad awad (@a7medalawad) 29 Eylül 2017