İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!

»Ana Sayfa»Irak
27.03.2017 14:55
İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
Musul’u IŞİD’den “kurtarma” adı altında sivil halka karşı insanlık suçlarına girişen küresel koalisyon İran-ABD gibi güçleri arasındaki işbirliğine dair renkli görüntülere sahne oluyor!

Küresel Koalisyon ve İran Musul'u IŞİD'den "kurtarma" bahanesine yaslanıyorlar ama bölge halkını sözde IŞİD'den kurtarma bahanesiyle ortaya çıkan görüntüler vahşetin boyutlarını gösteriyor. Ve tabi ki Reuters gibi uluslararası ajansların da işgüzarlığıyla tüm bu vahşilikler tek kelimeyle IŞİD'e mal edilip işin içerisinden çıkılıyor!

İşte Fetih Medya isimli internet sitesinin İran-ABD işbirliğinde gelişen "kurtarma" harekatı sürecinde Musul’dan aktardığı bazı kareler:

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