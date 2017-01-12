İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü olarak görevlendirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu görevlendirme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2. maddesi gereğince yapıldı.
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