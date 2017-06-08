İstanbul'daki Organize Suç Örgütleri Davasında Karar

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyeleri olduğu iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı davada, aralarında Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28 sanığın tahliyesine, hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin'in ise tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklar ile avukatların tahliye talepleri alındı.

Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Şahin'in tutuklanmasını, sanıklar Serkan Şahin, Mehmet Şahin, Ali Özeroğlu, Aydın Yılmaz, Burak Ocak, Çağtay Tıngır, Emirhan Karademir, Hasan Akdeniz, Kurtuluş Güngör, Kuthay Darcan, Metin Yılmaz, Oktay Öztürk, Serkan Durna, Şevket Meral, Volkan Arslan, Volkan Sezgin, Zühtü Kocaman, Burhanettin Saral, Atakan Topçu, Ayhan Çetinoğlu, Celal Sadıkoğlu, Cem Balaban, Erhan Aygün, Metin Özer, Mustafa Gülşen, Samet Başçıl, Sezgin Almaz ve İdris Hafif'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

SUÇTAN ZARAR GÖREN SEDAT ŞAHİN

Mahkeme heyeti talepleri karara bağlamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından heyet, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Maria Çelik, Özgür Akyıldız, Zait Ata, Metin Özer, Sedat Şahin'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Sanıklar Recep Demir, Halis Kocaman ve Sedat Şahin'in hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Sedat Şahin'in kaçma şüphesi, atılı suçlar için öngörülen cezaların üst sınırı, suçların niteliğini dikkate alarak tutuklanmasını kararlaştırdı.

Heyet, tutuklu sanıklar Serkan Şahin, Mehmet Şahin, Ali Özeroğlu, Aydın Yılmaz, Burak Ocak, Çağtay Tıngır, Emirhan Karademir, Hasan Akdeniz, Kurtuluş Güngör, Kuthay Darcan, Metin Yılmaz, Oktay Öztürk, Serkan Durna, Şevket Meral, Volkan Arslan, Volkan Sezgin, Zühtü Kocaman, Burhanettin Saral, Atakan Topçu, Ayhan Çetinoğlu, Celal Sadıkoğlu, Cem Balaban, Erhan Aygün, Metin Özer, Mustafa Gülşen, Samet Başçıl, Sezgin Almaz ve İdris Hafif'in tahliyesine karar verdi. Tahliye olan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan heyet, tahliyesine karar verilen sanıklar Burhanettin Saral, Mehmet Şahin, Serkan Şahin'in ayrıca haftada bir kez karakola giderek imza atmalarına da hükmetti.

Mahkeme heyeti, 14 sanığın kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz oluşunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Son kararla, davada tutuklu sayısı 15'e düştü.