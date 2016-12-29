İstanbul'daki İlk FETÖ Davası Görüldü

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
29.12.2016 21:57
İstanbul'daki İlk FETÖ Davası Görüldü
Darbe girişimi sırasında görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, 11 tanığın ifadesine başvuruldu.

FETÖ darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, toplam 11 tanığın ifadesi alındı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda görülen duruşmada ifade veren Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok, Atatürk Havalimanı’ndaki Havacılık Şube Müdürlüğü yerleşkesinde görevli olduğunu söyledi.

İstanbul’da yaşanan askeri hareketliliği televizyondan izlediğini anlatan Tok, "Askeri hareketliliği görünce daire başkanımız Uygar Elmastaş’la görüştüm. Kendisinden Huber Köşkü’nü korumakla görevli özel hareket polislerini köşke göndermek üzere talimat aldım. Ender Küçüka yanıma gelerek, 'Abi bunlar darbe yapıyor, elimizde yazılı emir olsun, sonra sıkıntı olur' dedi. Ben de emrin olduğunu, kendisinin hemen uçuşa hazırlanması yönünde talimat verdim." diye konuştu

Özel hareket polislerinin amiri ile sanık Küçüka'nın yazılı emir konusunda tartıştığını öne süren Tok, diğer helikopter pilotlarının da kendisinden uçuş için yazılı emir istediğini söyledi.

Tok, darbe teşebbüsü sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Hareket Daire Başkanlığının bombalandığı bilgisini aldıktan sonra bütün uçuşların iptal edildiği yönünde talimat aldığını belirterek, Köşkü korumakla görevli personeli kara ve deniz yoluyla ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Toplam 11 tanığın ifadesinin alındığı duruşma yarına ertelendi.

 

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