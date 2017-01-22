İstanbul’daki İki Saldırıda da Aynı Kişi Yer Almış!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik düzenlenen saldırılarda Şerif Turunç’un yer aldığı belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceği üzerinde duruluyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen DHKP-C’li Şerif Turunç’un arananlar listesinde olduğu bildirildi. AA’da yer alan habere göre, saldırıları gerçekleştirenlerden birinin DHKP-C üyesi Şerif Turunç olduğu tespit edildi. Saldırganın, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtildi. Sahte kimlik kullanan Turunç’un yine arananlar listesinde bulunan Bilgehan Karpat’la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye girdiği bildirildi. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın, Karpat olabileceği üzerinde duruyor.