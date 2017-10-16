İstanbul'daki En Zengin 20 Mahallede Nüfusun Yüzde 1,6'sı Yaşıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Mahallem İstanbul Projesi"ne göre, İstanbul'daki en yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan 20 mahallede İstanbul nüfusunun yüzde 1,6'sı yaşıyor.

"Mahallem İstanbul Projesi" kapsamında İstanbul'un 959 mahallesi incelenerek sosyoekonomik statü değerleri saptandı. Elde edilen eğitim, gelir ve yaşam koşullarına ilişkin verilerden hareketle İstanbul’daki mahalleler 8 farklı kategoride sınıflandırıldı.

A+’dan E’ye kadar yapılan sınıflandırmada, en yüksek sosyoekonomik statünün gösterildiği A+ grubunda 20 mahalle yer aldı. Beşiktaş’tan 10, Kadıköy’den 4, Beyoğlu’dan 2, Bakırköy’den 2, Şişli ve Beykoz’dan ise 1 mahalle en yüksek sosyoekonomik statü skoruna sahip oldu.

Her 3 kişiden 1'i düşük sosyoekonomik statü seviyesinde yaşıyor

En yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan A+ 20 mahallede İstanbul nüfusunun yüzde 1,6’sı yaşıyor.

En yüksek sosyoekonomik statü sıralamasında ikinci grupta yer alan 58 mahalle ise nüfusun yüzde 4,9’unu kapsıyor. İstanbul’da yaşayan her 100 kişiden 6’sı sosyoekonomik statü açısından yüksek gruplarda yer alıyor.

Üst orta kesim olan B+ ve B grubunda ise toplam 135 mahalle, İstanbul nüfusunun yüzde 16,3’ünü barındırıyor. Sosyoekonomik statü açısından orta grupta yer alan mahallelerin sayısı 329 iken, bu mahallelerde yaşayanlar İstanbul’un yüzde 42,2’sini temsil ediyor.

Sosyoekonomik statüsü düşük grupta yer alan mahallelerin nüfustaki karşılığı yüzde 35,1 olurken, bu grupta 417 mahalle bulunuyor.

"İstanbul’un sosyoekonomik statü skoru düşme eğiliminde"

Projeyi yürüten İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu sonuçlardan hareketle İstanbul’un genel olarak sosyoekonomik statü skorunun düşme eğiliminde olduğunu söyledi.

Şeker, "Bunda İstanbul’un halen en fazla göç alan şehir olmasının önemli payı bulunuyor. Nitelikli göçten ziyade sosyoekonomik statünün düşük seyrettiği göç dalgaları İstanbul’un genel görünümünü değiştiriyor. Öte yandan, Suriyeli göçmenler bu araştırmaya sağlıklı veri olmadığından dahil edilmedi. Bu göçmenler de eklendiğinde sosyoekonomik statü skorunun daha hızlı düşme eğiliminde olduğu ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

AA