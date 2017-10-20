İstanbul'daki 15 Temmuz Davalarında 19 Müebbet

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar sürerken, karara bağlanan dosyalarda sanıklara ağır cezalar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul'daki darbe girişiminin hemen ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok dava açıldı.

İstanbul'da açılan, İBB Lojistik Destek Merkezinin işgali, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasının ele geçirilmeye teşebbüs edilmesi, İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma giden askerlere açılan dava ile Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a getirilmesi ve darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki bazı eski polislere açılan davaların da aralarında bulunduğu 6 dosyada sanıklara ağır cezalar verildi.

Söz konusu davalar ve mahkemelerin kararları şöyle:

İBB’NİN LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ İŞGALİ DAVASI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisinin işgal edilmesine ilişkin davada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu 7 sanıkla ilgili kararını verdi.

Buna göre, tutuklu sanıklar, eski Binbaşı Özgür Araz, eski Yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin ile Levent Güngör, eski Üsteğmen Ayhan Bağdat, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklara (18 kişi) ayrı ayrı "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan toplamda iki yüzer yıl hapis cezası verildi.

Davada yargılanan eski Uzman Çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ile Fatih Alkan’a TCK'nın "Anayasayı ihlal" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra takdiri indirim hükümlerini uygulayan mahkeme bu iki sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

Sanıklar Seyhan ve Alkan'a "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ayrıca 166 yıl sekizer ay hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

TÜRK TELEKOM'U İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar eski Albay Nurullah Zeki Atmaca ile eski Yarbay Birol Keskinkılıç'a ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme diğer sanıklar eski Yarbay Cem Doygun, eski Astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve Uzman Erbaş Murat Karataş'a yine anayasayı ihlal suçundan müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan ekibin başında yer alan eski Astsubay Yusuf Yıldız'ın yargılandığı davada da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

HAVACI SUBAYLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a getirdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 eski subayın yargılandığı davada, yine İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar eski Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, eski Teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Heyet, sanıkların yargılamaya yaptıkları katkı, atılı suç nedeniyle bir pişmanlıklarının bulunmayışları ve verilen cezanın gelecekteki olası etkisini göz önüne alarak, cezada indirim yoluna gitmedi.

POLİSLERİ HUBER KÖŞKÜ'NE GÖTÜRMEYEN PİLOTA MÜEBBET

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirilen polis özel hareket timini Atatürk Havalimanından helikopterle Huber Köşkü'ne götürmedikleri iddiasıyla tutuklu yargılan pilotlardan Ender Küçüka müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan Küçüka'ya verdiği bu cezayı, duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak müebbet hapse indirdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıklar Komiser Tolga Gültekin ve sözleşmeli pilot Barış Aktaş'ı da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, bu sanıkların cezasını da, suça "yardım eden" olarak katılmaları ve duruşmalardaki iyi hallerini lehlerine indirim sebebi sayarak 12 yıl altışar ay hapis cezasına dönüştürdü.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği iddia edilen eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'na ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bu davada yargılanan sanıklardan eski Başkomiser Halil İbrahim Alan'a da müebbet hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Erdoğan İkiz'in ise suçu işlediğinin sabit olmadığı kanaatine vararak beraatine hükmetti.