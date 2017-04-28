İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Muhacir Sayısı Açıklandı

Vali Şahin, "İstanbul'da şu ana kadar kayıt altına alınan ve kayıt randevusu verilen Suriyeli sayısı 550 bin civarı. Kayıt için müracaat etmeyenleri dahil edersek sanıyorum sayı 600 bin civarı" açıklaması yaptı.

Şahin, "Suriyeliler dilencilikten başka bir şekilde kamuoyu gündemine gelmedi. Kaldı ki dilencilik sayısı oransal bakıldığında çok az. Sayıları 10 bini bulmaz. O gördüğünüz dilencilerin bir kısmı bizim vatandaşımız çıkıyor. Dilenen aileleri biz kamplara gönderiyoruz. 50 bin Suriyeli çocuğu okullulaştırdık. 64 eğitim merkezinde ve okullarımızda bu çocukları eğitiyoruz" ifadelerini kullandı.