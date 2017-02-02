İstanbul'da Yabancı Uyruklu 211 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul genelinde başta yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan güvenlik uygulamasında 211 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki yabancı uyruklu kişilere yönelik güvenlik uygulamasında 211 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulama Zeytinburnu, Başakşehir, Sultangazi ve Pendik başta olmak üzere kent genelinde yapıldı. Geniş kapsamlı yapılan uygulamada, çevik kuvvet, terörle mücadele ve asayiş ekipleri de destek verdi.

Çoğunluklu yabancı uyruklu 800 kişiye GBT kontrolünün yapıldığı uygulamada, 110'u Zeytinburnu'nda, 75'i Sultangazi'de, 18'i Pendik'te ve 8 Başakşehir'de olmak üzere 211 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 203'ün yabancı uyruklu olduğu ve belge ihlaline bağlı işlem gördü öğrenildi.

Uygulamada ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ya da evrakların da eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin, emniyetteki işlemlerin ardından göç idaresine teslim edilecekleri ve oradan da sınır dışı yapılacakları bildirildi.

AA