İstanbul’da Takside Kısa Mesafe Ücreti 8,75 Lira Olacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, bundan sonra taksicilerin kısa mesafe müşterisi almama sorununun ortadan kalktığını söyledi. Uğur, taksilerde indi-bindi ücretinin 8,75 lira olarak belirlendiğini belirterek, uygulamanın 2017 yılının ilk günlerinde başlayacağını kaydetti.
AA’da yer alan habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na gelen şikâyetlerin büyük bir kısmının kısa mesafe gitmeme sorununu içerdiğine dikkat çeken Uğur, “Müşteri de taksi bulamamaktan şikâyetçi. Bu konudaki taleplerimizi UKOME ile paylaştık. 2012 yılından bugüne kademeli taksimetre önerimiz üzerinde çalışıyorduk. 1 kilometrelik mesafeye de giden, 2,5 kilometrelik mesafeye de giden 8 lira 75 kuruş ödeyecek. Daha uzun mesafeye gidenden ekstra ücret alınmayacak. Yani taksimetrede zam yok.” diye konuştu.
Karara Uymayana Trafikten Men Cezası
Uğur, 2017’nin taksiciler için “devrim” niteliğinde bir yıl olacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
“Alınan bu karara rağmen kısa mesafe müşterisi almak istemeyen taksiciler ceza puanı uygulamasına tâbi tutulacak. Uygulamaya göre kısa mesafe müşterisi almak istemeyen taksici bu durumu iki kez tekrarlarsa bir ay boyunca meslekten men edilecek. 2017 taksiciler için devrim yılı. Geleceğin taksisini şekillendiriyoruz. Bu aslında taksimetre zammı değil. Açılış ücreti aynı. Beklemede yine ücretlendirme yapılacak eskiden olduğu gibi. D segmenti araçlar (lüks taksi) için yüzde 15 farklı bir tarife uygulanacak. Yani artık İstanbul’da Mercedes gibi taksiler göreceğiz. Bunların açılışı 3.95, kilometre 2.40, indi-bindi 9.45. Önemli kararlardan biri araç yenileme yaşı ile ilgili. Aracın değiştirilme zamanı gelmiş, D segmenti araç alımı için başvurmuş ancak henüz aracı hazır olmayanlar başvuru talebini getirdiğinde 4 ay rüsum uzatma süresi tanınacak. Lüks taksiler turkuaz renk olacak. Elektrikli araçlar da lüks taksi sınıfında tanımlanacak.”
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