İstanbul’da Polise Saldırı!

İstanbul’da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD’e yönelik olduğu belirtilen operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirilen kişi, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis Sinan Acar’a bıçakla saldırdı.

Polis memuru Acar, ağır yaralanırken, diğer polisler şüpheliyi tabancayla vurarak öldürdü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Sinan Acar hayatını kaybetti.