İstanbul’da PKK/KCK Operasyonu: 13 Gözaltı

İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmada, örgütün gençlik yapılanması içerisinde kadrolu olarak faaliyet gösteren T.A’yı gözaltına aldı.

T.A’nın üst aramasında ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucu örgütle bağlantılı olarak İstanbul’da faaliyet gösterdiği, örgüte yardım ve yataklık yaptığı, lojistik destek verdiği belirtilen kişilere yönelik kent genelinde düzenlenen farklı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 pompalı tüfek, 67 fişek, 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 5 fişek, çok sayıda örgütsel içerikli doküman, dergi, kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.