İstanbul’da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı!

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bu yılın nisan ayında yüzde 1,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0,43 olarak gerçekleşti.

Ücretliler Geçinme İndeksi Nisan 2017 itibariyle yıllık ortalama yüzde 8,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,26 oranında artış gösterdi.

Perakende fiyatlar Nisan 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,07, toptan fiyatlar ise yüzde 13,48 oranında arttı.

Kaynak: AA