İstanbul’da Perakende Fiyatlar Arttı!

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2017 itibariyle Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,70 oldu.

İstanbul’da haziran ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,06, toptan fiyatlarda 0,09 artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,38, toptan fiyatlar ise yüzde 13,07 arttı.

Sektörler Bazında Değişim Oranları

Haziran 2017’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda 1,18, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında 1,04, giyim harcamalarında 0,75, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında 0,23, konut harcamalarında 0,12 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,61, gıda harcamalarında yüzde 0,30 azalış gerçekleşti.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,71, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,68, inşaat malzemelerinde yüzde 0,08 artış izlenirken, kimyevi maddelerde yüzde 5,40, madenler grubunda ise yüzde 0,96 azalış meydana geldi. Mensucat ile yakacak ve enerji maddeleri grubunda fiyat artışı izlenmedi.

Kaynak: AA