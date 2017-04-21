İstanbul’da  Pelikancı Cem Küçük Aleyhine Suç Duyurusunda Bulunuldu

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21.04.2017 18:08
İstanbul’da  Pelikancı Cem Küçük Aleyhine Suç Duyurusunda Bulunuldu
İnsani Yardım Vakfı ( İHH) tarafından son olarak Mavi Marmara yolcularına yaptığı hakaret ile gündeme gelen Pelikancı Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, gazeteci Cem Küçük'ün 17 Nisan'da katıldığı bir televizyon kanalında Mavi Marmara davası ve katılımcıları hakkındaki beyanları nedeniyle "Hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. 

CEM KÜÇÜK PROTESTO EDİLDİ

İstanbul, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İHH grubu, Mavi Marmara şehit aileleri ve gönüllüleriyle birlikte Cem Küçük'ü protesto etti.

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Mavi Marmara şehit aileleri adına Avukat Gülden Sönmez, "İsrail ve Türkiye'deki dostları, Mavi Marmara'yı anmayı bırakın dediler, bırakmadık. Mavi Marmara meselesi unutulsun dediler unutmadık. Mavi Marmara bu ümmetin gururudur. Hatta hızını alamadı, tweet atanları tek tek listelediğini ve bunlarla ilgili hesap soracağını söyledi. Biz çok zahmet vermeyeceğiz, zaten Cem Küçük, bu düşüncede olan insanlarla mahkemelerde tek tek karşılaşacak. Türkiye'de şuan da 50'den fazla ilde Mavi Marmara yolcuları ve gönül verenler adliyelerde suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

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Adem Özköse ise, “İskilipli Atıf'ı, Necip Fazıl'ı, Erbakan Hoca'yı, Halil Kantarcı ve Ömer Halisdemir'i tasfiye edemeyenler bizi de edemeyecekler. Muhafazakarları temsil ettiğini söyleyip televizyonlara çıkan bir grup kendini bilmez, bir grup küçük adam, ekran delikanlıları laf söylemeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Mavi Marmara Özgürlük Ve Dayanışma Derneği adına konuşan İsmail Söngür, “Sol cenahın dahi saygı duyduğu bu davaya laf etme cüreti gösteren Küçük adamlar hangi zihniyetin ürünü?” diye sordu.

50 ŞEHİRDE SUÇ DUYURUSU

Gülden Sönmez ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mavi Marmaralılara hakaret eden Cem Küçük hakkında suç duyurusu 50 şehirde yapıldı" dedi.

Konuyla ilgili çalışmalarının bununla sınırlı kalmayacağını belirten Gülden Sönmez, Mavi Marmara gazisi ve ailelerinin de Cem Küçük hakkında tazminat davası açacaklarını duyurdu.

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