İstanbul'da Okul Saatlerine Ayarlama

İstanbul Valiliğinden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıla da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalara valiliğimize intikal etmiştir.

Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim- öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı açıklamada okul saatleri için valiliklere yetki verildiğini, duruma göre karar vereceklerini söylemişti.

MEB GENELGE GÖNDERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Eylül'de, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınlamıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” istenmişti.

Bundan dolayı, “Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi” talimatı verilmişi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istenmişti.