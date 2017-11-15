İstanbul'da Konutların Su Tarifesinde Yüzde 5 İndirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın teklifiyle, İstanbulluların suya daha ucuz ulaşması için konutların su tarifesinde 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 5 indirim yapılacak. İSKİ ayrıca, şehit ve gazi aileleri ile engelli ve dar gelirli vatandaşları, "Kademeli Tarife'den" muaf tutularak "Konut 1" kademesinden tarifelendirilecek.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, Başkan Uysal'ın su satış fiyatında indirim yapılmasına ilişkin teklifi onaylandı ve karara bağlandı. Karara göre, İstanbul'daki konutlarda 1 Ocak 2018'den itibaren suyun Kademe 1 metreküp fiyatı 4,59 TL'den 4,37 TL'ye, suyun kullanım oranına göre artış gösteren Konut 2 Kademe fiyatı 6,71 TL'den 6,40 TL'ye, Kademe 3 Tarifesi ise 9,77 TL’den 9,31 TL’ye düşürüldü.

Belediye Meclisinin İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, tüm şehit ve gazi aileleriyle engelli ve dar gelirli vatandaşların kullandıkları su tarifeleri yeniden düzenlendi. Söz konusu aboneler, yine 1 Ocak 2018'den itibaren "Kademeli Tarife'den" muaf tutularak "Konut 1" kademesinden tarifelendirilecek. Şehit ve gazi aileleriyle engelli vatandaşlar yüzde 50 indirim hakkından yararlanmaya devam edecek.

Yönetmelikte belirtilen dar gelirli vatandaş kapsamına "65 Yaşını Doldurmuş Aylık Bağlanan Muhtaçlar, Kaymakamlıklardan Muhtaçlık Belgesi Alanlar, Gelir Testi Sonucu SGK primlerinin ilgili Kamu İdaresi Tarafından Karşılananlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Yardıma Muhtaç Olduğu Bildirilenler." giriyor.

Alınan kararlarla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İSKİ'nin kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olduğunu, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Tarifeler Yönetmeliğinde de değişikliğe gittiklerini belirterek, "Aldığımız bu kararla tüm şehit ve gazilerimizin aileleri ile engelli ve dar gelirli vatandaşlarımızın kullandıkları su tarifeleri yeniden düzenledik. Söz konusu abonelerimiz Kademeli Tarife'den muaf tutulmak suretiyle 'Konut 1' kademesinden tarifelendirilmeleri sağlanacak. Şehit ve gazilerimizin aileleri ile engelli vatandaşlarımıza tanınan yüzde 50 indirim hakkı da devam edecek." ifadelerini kullandı.

İstanbullular, yüzde 5'lik indirimden 1 Ocak 2018'den itibaren yararlanacak.

AA