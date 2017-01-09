İstanbul'da Kar Tatili Uzadı

İstanbul Valilisi Şahin, artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle kentte salı günü de eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere dikkati çekerek, kent genelinde kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü (1 gün) süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."

Şahin, açıklamasında, gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile çalışanların da idari izinli sayılacağını hatırlattı.

Bu arada, Marmara, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinin rektörlüklerinden yapılan açıklamalarda, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, şehri 6 Ocak Cuma akşamından itibaren etkisi altına alan kar yağışı, il genelinde yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

Yoğun yağış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları 24 saat aralıksız sürürken, şehrin bazı noktalarında ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle:

"Çatalca-Subaşı'nda 130, Hadımköy-Yassıören'de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 111, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 75, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 87, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 69, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 77, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 67, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 69, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 40-45 santimetre."

Büyükçekmece Gölü buz tuttu

Bu arada, öğle saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmının da buz tuttuğu görüldü.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.