İstanbul'da Kar Tatili Uzadı
İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere dikkati çekerek, kent genelinde kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini ifade etti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü (1 gün) süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."
Şahin, açıklamasında, gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile çalışanların da idari izinli sayılacağını hatırlattı.
Bu arada, Marmara, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinin rektörlüklerinden yapılan açıklamalarda, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, şehri 6 Ocak Cuma akşamından itibaren etkisi altına alan kar yağışı, il genelinde yer yer tipi şeklinde devam ediyor.
Yoğun yağış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları 24 saat aralıksız sürürken, şehrin bazı noktalarında ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle:
"Çatalca-Subaşı'nda 130, Hadımköy-Yassıören'de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 111, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 75, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 87, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 69, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 77, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 67, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 69, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 40-45 santimetre."
Büyükçekmece Gölü buz tuttu
Bu arada, öğle saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmının da buz tuttuğu görüldü.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Tetiği Çeken Müslüman İse Terörist, Değilse Meczup!
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Evet, İnsanı Devlet’in Kölesi-Esiri Sayan Bu Sistem Değişmeli!
- Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
- Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!
- Siyonist Diplomattan İngiliz Parlamenterlere Kumpas Planı
- Mülteciler Donarak Hayatını Kaybetti!
- Volkswagen Yöneticisi Oliver Schmidt FBI Tarafından Tutuklandı
- “Irak’ta 1 Milyondan Fazla Kadın Dul Kaldı”
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
- Şam’ın Fethi Cephesi Komutanı Ebu Yusuf Ensari Şehid Edildi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim